İndirim yapan mağaza açılışında izdiham yaşandı!

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki mağazanın önünde, açılış saatinden önce çok sayıda kişi toplanarak uzun kuyruklar oluşturdu.

Bu kişiler, kapıların açılmasının ardından içeri girebilmek için adeta birbirlerini ezdi.

Hafif yaralananlara, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Ayrıca iş yerinin bazı camlarının kırıldığı görüldü.

Yaşanan olayların ardından iş yeri çalışanları, tehlikenin büyümemesi için satış yapılmayacağını duyurdu.

Buna rağmen mağazanın önünde bekleyip kapıyı zorlamaya devam edenler, polis tarafından megafonla anons edilerek dağıtılmaya çalışıldı.