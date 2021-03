İndirim sonrası daha da kötüleşecek: Türkiye'ye karşı kılıçları çektiler

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Bu hamleden sonra pazartesi günü piyasaların nasıl bir tepki vereceği, döviz kurunun nasıl hareket edeceği merak ediliyordu. Daha piyasalar açılmadan İngiliz Financial Times ve Guardian gazeteleri Türkiye'ye yapılacak saldırıların sinyalini verdi. Gazeteler yeni Merkez Bankası başkanını hedef aldılar.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişikliği dünya basınında yankı bulurken, İngiliz medyasında yer alan analizlerde Türkiye’ye ekonomik saldırılar yapılacağının sinyalleri yer aldı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANINI HEDEF ALDILAR

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısı yapılmış ve Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını 200 baz puan artırarak faizleri yüzde 19’a çıkarmıştı. Bu karar ile birlikte Türk Lirası’na talebin artacağı konuşuluyordu. İngiltere'de yayın yapan Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni atamasını “Merkez Bankası Başkanını kovdu ve yerine, liraya daha fazla baskı uygulayabilecek bir şok hamlesinde daha düşük faiz oranları için lobi yapan bir akademisyeni getirdi” şeklinde aktardı.

TÜRKİYE DÜŞMANI DEVREYE GİRDİ

Merkez Bankası’ndaki değişikliğin önceki Naci Ağbal’ın faiz oranlarını 200 baz puan artırmasının ardından gerçekleştiğini vurgulayan İngiliz Financial Times, Türkiye düşmanlığı ile bilinen BlueBay Asset Management analistlerinden Timothy Ash’in “Çirkin bir tepki olacak” ifadesini öne çıkardı. Türkiye’yi yüksek faize mahkum etmek için daha önce Ağustos 2018, Mart 2019 ve Kovid-19 salgınıyla mücadele için piyasalara verilen 200 milyar liralık kaynak sonrasında gerçekleştirilen kur saldırılarını akıllara getiren bir ifade kullanan Financial Times, “Bu Erdoğan’ın verdiği tamamen akıldışı bir karar. Piyasalar pazartesi günü fikirlerini açıklayacak ve muhtemelen çirkin bir tepki olacak” göndermesinde bulundu.

YÜKSEK FAİZİ ÖVDÜLER

Gazete yaptığı analizde şu ifadelere yer verdi:

Naci Ağbal’ın göreve geldikten sonra politika faizini 875 baz puan artırarak faizi yüzde 19’a yükseltti. Böylece lirayı yatırımcıların gözünde yatırımcıların gözünde iyileştirmiş ve Türkiye’yi daha geleneksel para politikasına yönlendirmişti. Ama bu durum Erdoğan’ın ‘Yüksek faiz enflasyonun sonucu değil sebebidir’ görüşü ters düşüyordu. Erdoğan, ekonomik büyüme için kredilerin ucuz olmasını istiyordu. Böylece son 3 yıldır enflasyonu körükleyerek çift haneye çıkardı ve yabancı yatırımcıların gidişiyle Türk varlıkları çöpe dönüştü.

Nagi Agbal was a decent, honourable man, a good economist and central banker and a patriot trying to do the best for the country. His firing is a This is a ridiculous move by Erdogan and very, very worrying. Markets will give their verdict next week.