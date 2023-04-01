İnce'nin dünüründen beklenmedik hamle!

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimi için hazırlıklar sürerken Özcan Işıklar da CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Işıklar 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Silivri Belediye Başkan adayı olmuş, ancak oyların yüzde 42'sini alarak, yüzde 47 oy alan MHP'li adayın gerisinde kalmıştı.

Özcan Işıklar'ın kızı Göknil Işıklar, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oğlu Arda Salih İnce ile 2017'de dünya evine girmişti.