İnce ipleri kopardı: Tüm illerde aday çıkaracağız

Memleket Partisi, yerel seçimlerde izleyeceği yol haritasını açıkladı.

13 belediye için adaylarını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ile yerel seçim ittifakı hakkında, "Ayrı dünyaların insanlarıyız" diye konuştu.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Herkesin terk ettiği bir ortamda ben onlara el uzattım"

Altılı Masa vardı 8 ay önce. Hatırlayın. Bu Altılı Masa'ya bakanlık verdiler. 29 milletvekilliği verdiler. Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdiler. İstedikleri her şeyi verdiler. Peki bu Altılı Masa CHP'yi ne yaptı? Terk etti. Alacaklarının hepsini aldı, CHP'yi terk etti. Böyle bir ortamda Muharrem İnce CHP'ye el uzattı. Gittim beş kere görüştüm bu arkadaşlarla. Özgür Bey ile de görüştüm Ekrem Bey ile de görüştüm. Herkesin terk ettiği bir ortamda ben onlara el uzattım

"Siyaset mertlik işidir"

Muharrem İnce'nin şahsı için, kendimle ilgili tek bir kelimelik bir görüşme olmadı. Memleket Partisi için görüştüm. Şahsımla ilgili bir talebim, çocukların üzerine yemin etsinler söylesinler; istemiş miyim? Ne konuştuk? Kardeşim ben üç bakanlık isterim, MİT müsteşarlığı isterim, onu isterim, bunu isterim. Ben bunları konuşacak fıtratta bir insan değilim. Siyaset böyle olmaz. Siyaset mertlik işidir. Tabii ki partim adına konuştum ben bunlarla ama yazılan haberlere bakıyorum cevap vermeye tenezzül etmiyorum. Ayıp şeyler. Bak işte belgesi.. Var mı belgesi?

"Siyasi hafızaları ona yetmez"

Bu arkadaşları herkesi terk ettiği günlerde ben elimi uzattım ama şunu gördüm ki biz özellikle ben onlarla aynı dünyanın insanı değiliz. Ayrı dünyaların insanıyız. Bakın anlatayım neden? Tane tane anlatacağım, herkes anlayacak.

1991 seçimlerini bu arkadaşlarım bilmiyor. Çünkü partinin hafızasını bilmiyorlar. Çünkü yoklar. Gençlik kolunda yoklar, ilçe yönetiminde yoklar, il başkanlığında yoklar. 89 başarısından sonra 91'de nasıl rezil olduğumuzu bu arkadaşlarım hatırlamıyor. SHP'nin iş birliğinden sonra seçim başarısının nasıl dip yaptığını bu arkadaşlarım bilmiyorlar. Özgür Bey de bilmiyor, Ekrem Bey de bilmiyor. Çünkü siyasi hafızaları ona yetmez. O derinlikleri yok. Devam ediyorum. Neden ayrı dünyaların insanıyız?

"Dersim diye bir vilayetimiz yoktur"

Suriye'de, Irak'ta çocuklarımız şehit oluyor. PKK, YPG konuşuyoruz. Asıl sorumlusu kim? ABD'dir. Bunu söyleyecek Muharrem İnce'den başka siyasetçi yok bu ülkede. Biz orada PKK ile değil ABD ile mücadele ediyoruz. Memleket Partisi onun için üçüncü yol, doğruları konuştuğu için. İlkeli, omurgalı siyasetten yanayız biz. Laikliği bizden başka hatırlayan kalmadı. 2 milyara yakın İslam alemi içinde Türkiye'nin bir farkı varsa Atatürk ve laiklik sayesindedir. Bunu hatırlatacağız bu millete.

Memleket Partisi'nin 13 belediye başkan adayı ise şu şekilde:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Salih Eskici

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Ali Sarı

Bilecik Belediyesi: Hüseyin Korkmaz

Yalova Belediyesi: Fatih Elönü

Mersin Tarsus Belediyesi: Haluk Bozdoğan

Ankara Şereflikoçhisar Belediyesi: Mahmut Celal Uysal

Artvin Kemalpaşa Belediyesi: Yekta Faik Yılmaz

Aydın Nazilli Belediyesi: Ali Çetinkaya

Eskişehir İnönü Belediyesi: Hamdi Tosunoğlu

Bozüyük Belediyesi: Talat Halefoğlu

İzmir Bayındır Belediyesi: Ali Erişen

İzmir Tire Belediyesi: Nihat Koç

Samsun Canik Belediyesi: Furkan Güler