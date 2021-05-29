İnce, HDP üzerinden bombaladı: 'Yukarıda görüşüp toplantıdan kaçmam!'

HDP'nin CHP'ye ziyareti sonrasında tek başına gerçekleştirdiği basın toplantısına değinen İnce, "Ben görüşüp basın toplantısında kaçmam. Milletin önünde görüşürüm görüşeceksem." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sözcü TV yayınında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İnce, CHP'nin HDP ile olan örtülü ittifakına ilişkin zehir zemberek ifadeler kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA OLAY SÖZLER

İnce, HDP ile ittifakını gizli saklı yürütmeye çalışan Kılıçdaroğlu için "Ben görüşüp basın toplantısında kaçmam. Milletin önünde görüşürüm görüşeceksem. Ama hem yukarda görüşüp, basın toplantısından kaçmam yürekli dururum." dedi.

"Senin teröristin, benim teröristim olmaz." diyen İnce, "Terörün her türlüsünü kınarsan bir metin yazarız, imza atarsan herkesle konuşuruz. Ama bu çizgilerimizle bir başka parti çıkar…" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK UYARISI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sözlerinin devamında "Atatürk'le ilgili kırmızı çizgimiz var. Uyarsa görüşmeler devam eder, uymazsa çay içer orada kalırız. Görüşme biter. Milleti kandırmayız." diye konuştu.