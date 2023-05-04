İnce, adaylıktan çekilme şartını açıkladı

Memleket Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İnce, Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilebileceğini belirterek şartını açıkladı.

"Babacan ve Davutoğlu'nu Altılı Masa'dan at"

Kılıçdaroğlu'nun Babacan ve Davutoğlu'nu Altılı Masa'dan atması halinde kayıtsız şartsız destek vereceğini söyleyen İnce, "Davutoğlu ve Babacan'ı kenara çeksin kayıtsız destek olalım. Davutoğlu ve Babacan ittifaktan çıksın ben cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum, bakanlık istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Ben memleket istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Onları yargılayacağız"

Davutoğlu ve Babacan'ı yargılayacaklarını belirten İnce, "Onları yargılayacağız, Yüce Divan'a gidecekler. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bu isimler yeter. Ben makam mevki bir şey istemiyorum, ilke istiyorum" dedi.