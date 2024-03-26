İnce açıkladı! HDP barajı geçince Özgür Özel sevinçten havaya zıplamış!

Yerel seçimlere sayılı günler kala muhalefet cephesindeki iç hesaplaşmalar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür, katıldığı bir canlı yayında Muharrem İnce'yi hedef alarak, "2018 cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayın, 'YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir etkisi vardı." sözlerine İnce'den yanıt gecikmedi.

"Sana çırağım diyen ustana sor"

İnce, seçim gecesi tartışmalarına sosyal medya hesabı üzerinden yazdığı mesajlarla katıldı. Özgür Özel'e seslenen İnce, "Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana çırağım diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın." ifadelerini paylaştı.

"HDP barajı geçince sevinçten zıplayan sen değil miydin?"

İnce, 2018 seçimlerine yönelik bilinmeyen bir detayı da aktardı. İnce, "Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?" ifadelerini paylaştı.