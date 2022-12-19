Immobile: "Galatasaray'ın gençleri kaliteli"

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray tam 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-Kırmızılılar hazırlık maçlarında Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 yenildi, Adana Demir'le 2-2 berabere kaldı, Lazio'ya 2-1 mağlup olmuştu. Okan Buruk'un öğrencileri, son maçta ise Fransız temsilcisi Toulouse'u 2-1 yenerek morallendi.

Aslan'ın, Antalya'daki rakiplerinden Lazio'nun golcüsü Ciro İmmobile mücadele ile ilgili olarak Fanatik'e konuştu.

"Bizim için de iyi bir test maçı oldu"

Deneyimli forvet, "Lige yaklaşırken 2 güzel maç yaptık ve lige en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. İki takıma da teşekkür ediyorum. Galatasaray'a karşı daha önce de oynadım, yine enerjik ve kaliteli gençleri vardı. İyi bir takım gördüm sahada. Bu sayede bizim için de iyi bir test oldu" açıklamasında bulundu.

"Messi'nin kupayı kazanması..."

Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini de aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Maalesef dışarıdan takip etmek zorunda kaldım. Ama güzel bir turnuva oldu. Dünya Kupası'nda her zaman şampiyonları, en iyileri görüyoruz. Duygulu, heyecanlı maçları yaşıyoruz. Turnuvanın en başından beri isteğim, Messi'nin kariyerini bir kupayla taçlandırmasıydı" ifadelerini kullandı.