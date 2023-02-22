IMF Başkanı, Ukrayna'nın ekonomisinde kademeli olarak toparlanma beklediğini açıkladı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başbakanı Denis Şmıgal, Maliye Bakanı Sergey Marçenko ve Merkez Bankası Andriy Pyshnyy ile görüştüğünü bildirdi.

Georgieva, "Ziyaretim ve görüşmelerim sırasında, muazzam zorluklara rağmen işleyen bir ekonomi gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet kurumları ve ekonomik kurumların oldukça iyi çalıştığına işaret eden Georgieva, bankacılık sisteminin de tamamen çalışır durumda olduğunu vurguladı.

Georgieva, "Kritik altyapıya yönelik saldırılara rağmen, ekonomi uyum sağlıyor ve bu yıl boyunca kademeli bir ekonomik toparlanma bekleniyor." ifadesini kullandı.

IMF'den Ukrayna'ya "büyük" bir destek sağlanabilir

Görüşmelerimde IMF'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam etme konusundaki taahhüdünü yinelediğini belirten Georgieva, "Uluslararası toplum, 2023 ve sonrasındaki büyük finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak da dahil Ukrayna'yı desteklemede hayati bir role sahip olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, Ukrayna'daki savaşın yerel, bölgesel ve küresel ekonomi için geniş kapsamlı sonuçları olduğunu kaydetti.

Öte yandan IMF Başkanı Georgieva, ziyareti sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna makamlarının performansına dayanarak "büyük" bir destek sağlayabileceklerini söyledi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, dün IMF Başkanı Georgieva ile görüşmesinin ardından, Ukrayna'nın en az 15 milyar dolarlık çok yıllı bir destek programı üzerinde anlaşmaya varmayı umduğunu belirtmişti.