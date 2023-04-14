İMECE'nin uzay yolculuğu ertelendi!

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu üçüncü kez ertelendi.

İMECE'nin, iki ertelemenin ardından 14 Nisan 2023 tarihinde Türkiye saati ile 09.48'de ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması planlanıyordu ancak hava koşullarındaki olumsuz gelişmelerden, rüzgardan dolayı fırlatmaya 28 saniye kala bir kez daha ertelendi.