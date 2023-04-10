İMECE Türk ordusunun uzaydaki gözü olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş dünyasıyla üniversiteleri buluşturan "Sektör Kampüste Programı" ile öğrencilere siber güvenlikten kuantum hesaplamaya kadar 36 farklı başlıkta güncel eğitimler verileceğini, ardından öğrencilerin istihdamıyla ilgili hem bakanlık hem de paydaş kurumların devrede olacağını kaydetti.Varank yeri üretim uydu İMECE'nin de Türk askeririr uzaydaki gözü olacağını söyledi

Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Sektör Kampüste Programı Tanıtım Töreni"nde, programın teknoloji ekosistemindeki gelişmeleri öğrencilerle buluşturacağına ve gelecekte yetişmiş insan kaynağı kapasitesini ciddi oranda artıracağına inandığını belirtti.

Son yıllarda hızını giderek artıran teknolojik dönüşümün hem kişisel hem de profesyonel hayatı her alanında etkilediğini belirten Varank, gündemdeki yapay zeka teknolojisi ChatGPT'ten örnek verdi.

Giderek büyüyen, gelişen ve dönüşen teknolojilerin olduğu bir çağda, handikaplarına rağmen yaşanan dönüşümlere uyum sağlamanın önemine işaret eden Varank, "Farklı ve yeni yetkinliklere sahip insan kaynağına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu manada özel sektör ile üniversitelerin işbirliği çok daha önemli hale geldi." dedi.

Tek seferde 4 farklı uydu fırlatılacak

Sektör Kampüste Programı'nın yenilikçi ve dinamik eğitim modeliyle öne çıkarak, insan kaynağının dönüşümüne öncülük edeceğini belirten Varank, "TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil size online ders vermek istese bunu almaz mısınız? Selçuk Bayraktar online bir ders açsa ve öğrencilerle buluşmak istese buna sadece öğrenciler değil diğer profesyoneller bile katılmak ister. İnşallah bu işin güzel neticelerini hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Varank, destek verilen yatırımlar sayesinde, AR-GE harcamalarının milli gelire oranının binde 5'lerden yüzde 1,4'e ulaştığını kaydederek "Tam zaman eşdeğer araştırmacı sayımız 21 yılda 29 binden 222 bine yükseldi. Bütün bu gelişmeler sayesinde Türkiye artık kendi SİHA'larını, kendi seyir füzelerini, kendi savaş gemilerini üretir hale geldi. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde vatandaşlarımızın 60 yıllık hayali olan yerli ve milli otomobilimiz Togg'u gerçeğe dönüştürebildik." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olan İMECE'yi de yarın yörüngesine uğurlayacaklarını bildiren Bakan Varank, uydunun savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik, tarım ve orman alanlarında hizmet vereceğini bildirdi.

Mustafa Varank, İMECE'nin aynı zamanda Türk ordusunun "uzaydaki gözü" olacağını belirterek, şunları vurguladı:

"Ülkemizin metre altı yüksek çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE ile dünyanın her tarafından görüntü elde edebileceğiz. İMECE'nin elektro-optik kamerasından yönlendirilebilir antenine, elektrikli itki motorundan güneş algılayıcısına kadar birçok ekipmanı Türk mühendisler tarafında tasarlanıp üretildi. İMECE yarın yörüngesine fırlatılırken özel sektör tarafından geliştirilen küp uydular da ona eşlik edecek. Connecta T2.1, Kılıçsat ve AKUP küp uyduları da İMECE'yle birlikte uzaya fırlatılacak. Tek seferde Türkiye'den 4 farklı uyduyu uzaya göndermiş olacağız. Böylelikle Türkiye uzay yarışında bir eşiği daha geçmiş olacak."