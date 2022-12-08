AjansHaber.com.tr Kültür Sanat IMDB 2022 en popüler 10 oyuncu!

IMDB 2022'nin en popüler 10 oyuncusunu açıkladı!

Ünlü sinema veri tabanı IMDB, internet oylamasıyla bu yılın en çok ses getiren isimlerini açıkladı. İşte yer aldıkları projeler ve başarılı performanslarıyla adından söz ettiren ünlü isimler!

Joseph Quinn

Stranger Things dizine 4. sezonda dahil olan oyuncu, Eddie Munson karakteriyle hayranların gözdesi oldu.

1 10

Jamie Campbell Bower

Stranger Things dizisine 4. sezonda dahil olan İngiliz oyuncu, karakterinin dizideki sürpriz yükselişiyle büyük beğeni topladı.

2 10

Zoë Kravitz

Ünlü oyuncu, bu sene Batman filmindeki Kedi Kadın karakteri ve High Fidelity dizisiyle çok konuşuldu.

3 10

Lily James

İngiliz oyuncu, Pamela Anderson'ın hayatını konu alan Pam & Tommy dizisiyle gündeme geldi.

4 10