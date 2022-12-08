IMDB 2022'nin en popüler 10 oyuncusunu açıkladı!
Ünlü sinema veri tabanı IMDB, internet oylamasıyla bu yılın en çok ses getiren isimlerini açıkladı. İşte yer aldıkları projeler ve başarılı performanslarıyla adından söz ettiren ünlü isimler!
Joseph Quinn
Stranger Things dizine 4. sezonda dahil olan oyuncu, Eddie Munson karakteriyle hayranların gözdesi oldu.
1 10
Jamie Campbell Bower
Stranger Things dizisine 4. sezonda dahil olan İngiliz oyuncu, karakterinin dizideki sürpriz yükselişiyle büyük beğeni topladı.
2 10
Zoë Kravitz
Ünlü oyuncu, bu sene Batman filmindeki Kedi Kadın karakteri ve High Fidelity dizisiyle çok konuşuldu.
3 10
Lily James
İngiliz oyuncu, Pamela Anderson'ın hayatını konu alan Pam & Tommy dizisiyle gündeme geldi.
4 10