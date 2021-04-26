İmar barışında hedefe ulaşıldı! İşte devletin kasasına giren rakam

Türkiye genelinde uygulamaya konulan imar barışı kapsamında kayıt altına alınan yapılar Maliye'nin resmi kayıtlarına da girdi. Elektrik, suyu olduğu halde tapuda arsa olarak görünen binalarda yaşanan sorunlar da bir bir çözülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, imar barışına ilişkin soruları yanıtlarken kapsamının genişletilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Bakan Kurum, Yapı kayıt bedeli ödemesinin 31 Aralık 2019 tarihinde sona erdiğini anımsatarak, Türkiye genelinde 3 milyon 141 bin adet Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapıldığını, bu kapsamda 7 milyon 238 bin adet bağımsız bölüm için belge verildiğini ifade etti.

Yapı kayıt belgesinin sadece 31 Aralık 2017'den önceki yapılar için alınabildiğini belirten Bakan Kurum, "Bu tarihten sonra ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların, aykırılıkların imar barışı kapsamına alınması söz konusu değildir. Kesinlikle uygulamadan faydalanılması mümkün değil. Bu tarihten sonra yapılan yapılar için alınan belgelerin iptal edilmesi gerekiyor" dedi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN OLUŞTURULUYOR

Bakan Kurum, yapı kayıt belgesi başvurularının e-devlet üzerinden yapıya ilişkin bilgilerin beyan edilmesi ve bedelin ödenmesi suretiyle otomatik yapıldığını, herhangi bir idarece onaylanmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Bakan kurum, yapı denetim belgesindeki beyanların doğruluk ve belgenin geçerliliği açısından denetlendiğini, usulsüz olanların iptal edildiğini vurguladı.

Bakan Kurum, incelemelerde Google Earth, Atlas uygulaması, Coğrafi Veri Servis Havuzu'ndan elde edilen görüntüler de somut delil olarak kabul edildiğini söyledi. Bakan Kurum, "İnceleme sonucunda 2017'den sonra yapıldığına dair somut deliller elde edilmezse yapının bu tarihten önce yapıldığı kabul edilir. Uydu görüntüleri yapının bu tarihten sonra yapıldığını net kanıtlıyorsa iptal için somut belge olarak kullanılır. Somut deliller elde edilemez ise vatandaşın beyanı esas alınır ve bu tarihten önce yapıldığı kabul edilir" değerlendirmesini yaptı.

CEZALAR İPTAL EDİLDİ, ABONELİKLER YAPILDI

Başvuruda bulunanların konutun mülkiyet, imar, ruhsat sorunu çözülürken, kayıt belgesi alınan evlerde tapu gibi hüviyet oluşturuldu. Kayıt belgesi alan binaların yıkım kararı durduruldu. Tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşların sorunları da çözüldü Cezalar iptal edilerek, elektrik, su, doğalgaz bağlantısı hemen yapılıyor.

KAYNAK: SABAH