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İmamoğlu'nun türbe saygısızlığına soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Sultan Mehmet’in eşi Gülbahar Hatun’un türbesinde 'elleri arkasına bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığı' iddiasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Fatih Sultan Mehmed Han türbesini ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, türbenin etrafında ellerini arkadan bağlayarak yürüyüşü büyük tepki toplamıştı.

O davranışı nedeniyle Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, söz konusu soruşturmayı köşesine taşırken, İmamoğlu'na "türbede elleri arkasına bağlı şekilde gezinmek" soruşturması açıldığını dile getirdi.

Pehlivan, yazısında "Elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezindiniz diye hakkınızda soruşturma açılır mı? Açılmışı var." dedi.

MURAT ONGUN DOĞRULADI

Barış Pehlivan'ın köşe yazısının ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun da soruşturmayı doğruladı.

Ongun, "Cumhuriyet Gazetesi’nde Barış Pehlivan imzalı köşe yazısında belirtilen bilgiler ne yazık ki DOĞRUDUR. Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir." ifadesini kullandı.

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