AjansHaber.com.tr Gündem MSB'den Erzurum'daki saldırı ile ilgili açıklama!

İmamoğlu'nun miting saldırısında uzman çavuşa gözaltı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki olaylara karıştığı belirlenen Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş gözaltına alındı. Keleş'in soruşturma kapsamında sözleşmesi feshedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki olaylara karıştığı belirlenen Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş gözaltına alındı. Keleş'in soruşturma kapsamında sözleşmesi feshedildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) olaylara karıştığı belirlenen Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in gözaltına alındığını duyurdu.

Erzurum’daki Olaylara İlişkin Açıklamahttps://t.co/CII6m13UOU#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mQiMYncuIr

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2023

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