İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu devirme planı yaptığı toplantı internete sızdı!

Seçim mağlubiyetinin ardından CHP'de "değişim" hareketini başlatan İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu devirmek için bazı CHP'lilerle gerçekleştirdiği video konferans intenete düştü.

Toplantıya Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Engin Özkoç, Engin Altay ve Bülent Tezcan gibi isimlerin de katıldığı görüldü.