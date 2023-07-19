İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu devirme planı yaptığı toplantı internete sızdı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için CHP'li bazı isimlerle gerçekleştirdiği gizli toplantı internete sızdı. İşte İmamoğlu'nun gizli toplantısından görüntüler!
Seçim mağlubiyetinin ardından CHP'de "değişim" hareketini başlatan İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu devirmek için bazı CHP'lilerle gerçekleştirdiği video konferans intenete düştü.
Toplantıya Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Engin Özkoç, Engin Altay ve Bülent Tezcan gibi isimlerin de katıldığı görüldü.
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