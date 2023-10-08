İmamoğlu'nun ittifak rüyası!

Değişim tartışmalarıyla çalkanan Cumhuriyet Halk Partisi'nden yaklaşan yerel seçim öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden ittifak çağrısı geldi.

"En önemli görevimiz hep beraber iktidar olmak"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde konuşan İmamoğlu, "Bu millet CHP’nin iktidar olmasını istiyor. Bizim en acil ve en önemli görevimiz hep beraber iktidar olma seçeneğini milletimize acilen sunmaktır. İstanbul’u kazanacağız. Birlikte İstanbul ittifakı kuracağız." ifadelerini kullanarak darmadağın olan 6'lı masaya ittifak çağrısını yineledi.

"Halkın gururu Kılıçdaroğlu"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasını yaptığı sırada "Halkın gururu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı.