İmamoğlu’nun DEM hassasiyeti, Köksal’ı çark ettirdi

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın DEM Parti’ye yönelik sözleri ve ardından yaşanan gelişmeler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Burcu Köksal'ın, 'Seçildiğimde belediyenin kapısı DEM Partililer dışında herkese açık olacak.' sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti bulacak' şeklinde tepki göstermişti. Ekrem İmamoğlu'nun Burcu Köksal'a yönelik konuşmasını değerlendiren Özel, 'Ekrem başkanın açıklaması sert bir hüküm cümlesi içeriyor. Burcu Köksal’ın ilk açıklaması kabul edilemez' demişti.

Özel, “Dil sürçmesi” demişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köksal’ın bu sözlerini bil televizyon kanalında değerlendirdi. Burcu Köksal’ın sözleri sonrası Özel ‘sürçü lisan oldu’ demişti. Köksal ise, ’Ben dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum’ İfadeleriyle sosyal medya hesabından cevap vermişti.

Özgür Özel dün akşam katıldığı televizyon programında, “O beni düzeltmedi. Burcu’nun kullandığı ifadeyi siyaseten sorunlu ve hatalı buluyorum. Meramını anlatmanın çok ötesinde. Bu süreçler doğru yönetilmesin diye gayret edenler var” sözleriyle değerlendirdi.

Sert bir hüküm cümlesi

Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sözleri ile ilgili olarak konuşan Özel, “Ekrem başkanın açıklaması sert bir hüküm cümlesi içeriyor. Burcu Köksal’ın ilk açıklaması kabul edilemez. Bütün taraflarla konuştuk ve meseleyi hallettik. Yaşanmasaydı daha iyiydi. Ekrem İmamoğlu ‘Burcu Köksal özür dilesin’ diye aramadı. Burcu Hanım’ın bu düzeltme tweet’ini istedik. Meselede burada kapandı, gitti, sorun çözüldü” dedi.

Özel, Burcu Köksal’ın kendisine olayı özetlerken, “Eş genel başkanla bu belediyeyi yöneteceksin diyorlardı. Ben de yönetmeyeceğim diyordum. Bunu ifade etmek için belediyenin kapıları DEM hariç herkese açık dedim” ifadelerini kullandığını söyledi.

Özgür Özel ayrıca, ‘Ben DEM Partisini kast ettim. Oysaki CHP’ye laf edildiğinde bütün CHP’lilerin tüyleri diken diken oluyor. Bu ayrımcılığa varabilecek bir söylem. O yüzden ben düzelttim onu. Burcu’nun DEM Parti ile yöneteceksiniz sözünden kurtulmak için yaptığı bir iş olmadık yerlere gitti” İfadelerini kullandı.

Köksal çark etti

Bu tartışmanın hemen ardından 1 gün sonra CHP’nin tüm belediye başkan adayları için hazırladığı Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesini sosyal medya hesabından paylaşan Köksal, böylece sözlerini düzeltmiş oldu.

Paylaşımında “Sana söz veriyorum Afyonkarahisar’ım… Belediyenin gelirlerini 3-5 kişiye değil tüm Afyonkarahisarımız için harcayacağım. Yandaşa, ranta geçit vermeden Afyonkarahisar Belediyesinin kaynaklarını Afyonkarahisar için harcayacağım” dedi. Ancak Köksal, taahhütnamenin 7.maddesinde bulunan “Vatandaşlarımızın cinsiyet, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, sosyal sınıf gibi farklılıklar nedeniyle dışlanmasına izin vermeyeceğime söz veriyorum” ifadesini de kabul ederek, sözlerinden çark etmiş oldu.

Özel’in parti iradesi sorgulanıyor

Burcu Köksal’ın sözlerine DEM Partililerden de tepki geldi. Tuncer Bakırhan, ‘Sabah akşam kalkıp DEM Parti diyorlar’ ifadelerini kullandı. Meral Danış Beştaş da, ‘Bu durum sadece DEM Parti’yi mi rahatsız etmeli. Bunun adı faşizm.’ dedi.

Ancak olaya ilişkin asıl tepki parti içindeki gruplar arasında yaşandı. Olayın Özgür Özel’in genel başkanlığının sorgulanmasına neden olduğu belirtilirken, Ekrem İmamoğlu’nun perde arkasında genel başkan olarak hareket ettiği öne sürüldü.