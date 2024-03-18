İmamoğlu'nun daire başkanından personele "eksiksiz katılım" baskısı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler’de düzenlenen “Ataköy- İkitelli Metro Hattı” açılış törenine katıldı.

Törenden bir gün önce gece saatlerinde İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Ceyhun Avşar’dan tüm personel ve yüklenici firma çalışanlarını Ataköy-İkitelli metro hattının açılışına eksiksiz katılım yapılmasına yönelik gönderdiği iddia edilen mesaj sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞANLARININ KATILIMINI İSTEDİ

Ceyhun Avşar’ın yüklenici firma ve kontrol teşkilatlarındaki personele yönelik açılışa katılım daveti şöyle:

“Değerli arkadaşlarım,

Yarın çalışma dönemimizin en önemli açılışlarından birini daha yapıyoruz.

Tüm kontrol teşkilatlarındaki arkadaşları eksiksiz katılım olarak bekliyoruz.

Tekrar ediyorum, eksiksiz bekliyoruz.

Ayrıca müşavir ve yüklenici personellerini de sabah erken davet edelim.

Hayırlı geceler.”

PERSONELİN DE EKSİKSİZ KATILIMINI İSTEDİ

Ceyhun Avşar’ın İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı personeline de e-Posta ile gönderdiği öne sürülen mesajda çalışanlarını sabah erken saatlerde törene götürülmek üzere Yenibosna İstasyonu-İETT Garajına davet etti.

Avşar’ın personeline e-Posta ile gönderdiği öne sürülen mesaj şu şekilde:

“Değerli çalışma arkadaşlarım,

Bugün çalışma dönemimizin en önemli açılışlarından birini daha yapıyoruz.

Daire başkanlığımızda çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızın eksiksiz katılımını bekliyoruz.”

KATILIMLAR AZ OLUNCA BASKIYA BAŞLADILAR

İmamoğlu’nun daha önceki törenlere katılımı az görmesi üzerine İBB’deki yönetimine karşı aldığı tavır üzerine Ceyhun Avşar’ın tüm personellerinin yanı sıra yüklenici firmaya dahi mesaj attığı belirtiliyor.