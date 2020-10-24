İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 24, 2020
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