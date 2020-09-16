İmamoğlu'nun aldığı karar servisçileri isyan ettirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 bin yeni servis plakası vereceğini açıklaması servisçileri memnun etmedi. Alınan kararla mağduriyetlerinin artacağını belirten onlarca esnaf, İBB önünde eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 bin yeni servis plakası vereceğini duyurması üzerine servis minibüsçüleri İBB önünde eylem yaptı.

Büyükşehir Belediyesi karşısındaki Saraçhane Parkı'nda toplanan servisçiler, dernek ve birliğine bağlı çok sayıda esnaf, 2015-2019 döneminde taşımacılık yapanlara İBB'nin servis plakası verme teklifine tepki gösterdi. Servis esnafları adına açıklamada bulunan Hasan Hüseyin Arslan, pandemi döneminde araçları çalışmayan esnafın mağduriyetinin alınacak kararla artacağını ifade etti.

"KORSAN VE RANTÇILARA DESTEK"

Seçim öncesi Ekrem İmamoğlu'nun odalarını ziyaret ederek servisçi esnafına "Tahdit tehdit olmayacak" diye kendilerine söz verdiğini dile getiren Arslan, buna karşın yapılmak istenenin korsan ve rantçılara destek anlamına geldiğini savundu.

"ESNAF HUZURSUZ EDİLMEMELİ"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 11 eylülde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamayı düzeltmesini isteyen Arslan, "25 Mayıs sonrası araç alanlara plaka verileceği yönündeki açıklamalar düzeltilmedikçe protestolarımıza devam edeceğiz. İstanbul servisçisini 'tahdit tehdit olmayacak' şekilde esnaf temsilcilerinin de bulunduğu bir kurul oluşturularak esnafın artık huzursuz edilmemesi gerekir." şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, servis tahdidi konusuyla ilgili, katıldığı televizyon programında "25 Mayıs 2015 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında servisçilik yaptığını belgeleyen servisçi esnaf kardeşlerimize de yine plaka ücreti karşılığında, bir adet servis plakasını vereceğiz bu ayki UKOME'de" ifadelerini kullanmıştı.