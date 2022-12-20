İmamoğlu'ndan Saraçhane itirafı: Kararı aylar öncesinden aldık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk yazarı Gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamalarda Saraçhane mitinginden Cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, yargı kararının açıklandığı gün yurt dışında olması muhalif kesimlerce büyük tepki toplamıştı. İmamoğlu, Saraçhane mitinginin aylar öncesinden belli olduğunu ifade ederek, "Kendisini (Kılıçdaroğlu) o an arayıp böyle bir miting düzenleyeceğimizi söylemedik ama mahkeme kararının açıklanacağı gün Saraçhane'de toplanacağımız çok önceden belliydi." dedi.

Adaylık süreci hakkında da konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kazanacak biri olmalı"

"Bu kararı benim adaylığımı güçlendiren bir karar olarak değil, iktidarın korkusunun ne kadar büyük olduğunu gösteren bir karar olarak görüyorum. Muhalefetin adayı kim olursa olsun iktidarı korkutuyor. Kaybetme korkusu yaşıyorlar. Ben muhalefetin kazanacak adayı belirlemesini istiyorum. Kim olur ona liderler karar verecek ama kazanacak biri olmalı.

"Oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum"

Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyunu sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum.

Akşener ile sarılma görüntüsü

"Mahkeme kararını bekliyorduk odada. Meral Hanım, eşim, ben, birkaç arkadaşımız daha. Bir ara eşim duygusallaştı. Gözleri doldu. Ben de 'Yapma. Bunların hepsine hazırlıklı olarak bu işteyiz' dedim. O da ben görmeyeyim diye arkama geçti duvara yaslandı. Tabii Meral Hanım görüyor. O sırada karar geldi ve bana yazılı olarak ilettiler. Okudum. Duygusal bir ortam oldu. Meral Hanım bizi teselli eder gibi, gelip sarıldı."

Siyaseten bir büyüğümüz, bir ablamız, tecrübeli bir lider olarak bizi kucakladı. Ben de azami saygı ile onun bu sıcak davranışına, özellikle eşime vermek istediği 'Yalnız değilsiniz" mesajına karşılık verdim. Bundan bile anlam çıkardılar. Gülüyormuşum. Tebessüm ediyordum doğru. Ne yapacaktım. Bize karşı verilen bu karardan ötürü oturup ağlamamamı bekliyorlardı...