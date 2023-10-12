İmamoğlu'ndan Özgür Çelik'e hayırlı olsun ziyareti

CHP'de "değişimciler" ile "genel merkezciler" arasında büyük bir çekişmeye sahne olan İstanbul İl Kongresi'nde seçimleri kıl payı farkla kazanan Özgür Çelik CHP İstanbul İl Başkanı olmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun ardından İstanbul İl Başkanlığına seçilen, kendisinin de desteklediği Özgür Çelik'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette konuşan İmamoğlu, "CHP tarihinin gördüğü en uyumlu, en tutarlı, en prensipleri yüksek, parti disiplinine uygun, toplumun beklentilerini karşılayan il başkanı, İBB başkanı çalışmasını ortaya koyacağız." dedi.

Özgür Çelik de yaşanan kongre sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Bu yarış gerçekleşirken bazen kongre salonları içerisinde tansiyon bir miktar yükselebilir. Duyguların kontrol edilemediği cümleler kurulabilir. Bunlar insani duygulardır. Böyle bakıyoruz. Parti içi demokrasinin yaşatılması büyük bir güzelliktir."

Açıklamaların ardından Çelik ve İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, "Kongrede yapılan konuşmaların yankıları sürüyor. İstanbul'daki en büyük rakibiniz AK Parti tarafından Cemal Canpolat'ın sözleri kullanılıyor. Nasıl değerlendirirsiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Dil ve üslup açısından yaşanmaması gereken tarz veya içerik yaşandı. Partimizin demokrasisi yüksek seviyede gözetilen ve ortamların yaşatıldığı kongreleri oluyor. Kimsenin dilini kontrol etmek gibi bir şansı yok. Ne kongreyi yöneten divan başkanının ne de bir başkasının. Bunlar olabiliyor. Varsa içerik olarak usulüne uygunsuz ya da kaldırılamayan meseleler muhtemeldir ki partimizin disiplin işlemlerini yürüteceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.