İmamoğlu'ndan Özel'e jet hızında tebrik mesajı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için adaylığı açıklayan Özgür Özel'i sosyal medya hesabından tebrik ederek, "değişim" mesajı verdi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığı açıkladı.
Özel'in adaylığını açıklamasından saniyeler sonra İBB Başkanı İmamoğlu'ndan tebrik tweeti geldi.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum."
CHP değişirse Türkiye değişir.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 15, 2023
Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum.#DeğişiminYüzyılı #YüzyılınDeğişimi #ÖzgürÖzel #CHP @eczozgurozel
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