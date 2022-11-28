İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu açıklaması: Söylememiştir diye düşünüyorum

İmamoğlu, İBB bütçesinin görüşüleceği İBB Kasım Ayı Olağan Toplantıları'nın altıncı oturumu öncesinde Saraçhane'deki makam odasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bütçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Seçim yılının içinde bir bütçe ve her yönüyle hassasiyet gerektiriyor. Biz bütçeyi yaparken, özellikle bütçenin şeffaflığına, bereketine çok önem veriyoruz. Onu en tasarruflu bir biçimde kullanmayı, asla israfa fırsat tanımayan bir şekilde olmasını önemsiyoruz. Bu yönüyle de kıymetli." dedi.

İşini ciddiye alan ve yine işine odaklı bir bütçeyi Meclis'e sunacaklarını ifade eden İmamoğlu, bereketi bol ama aynı zamanda yatırımcı bir bütçeyi bugün Meclis ile buluşturacaklarını kaydetti.

İmamoğlu'na Kaftancıoğlu sorusu

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, bir gazetecinin CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiğine yönelik iddiaları hatırlatması üzerine, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar." diye konuştu.

Bütçelerdeki yatırım oranlarının düştüğüne ilişkin soru üzerine de İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugün açıkladığımız 2023 bütçesi, son yılların en büyük yatırım bütçesi. Yüzde 50'nin üstüne çıkan, yüzde 52'lere varan yatırım bütçesi. Önemli olan, o günün ihtiyaçlarını çözebilmekte. Her ne kadar, 'Geçmişte yatırım bütçeleri yoğundu' deseler de az önce bahsettiğim, işte metro yatırımlarının durduğu bütçeler, yine o dönemin bütçeleri. Yani yapılacağını öngörmüşler, o paraları harcayacaklarını öngörmüşler ama durmuş o işler, yapamamışlar. O bakımdan hem tasarım olarak bütçe tasarımları açısından günün sorunlarını çözen erdemli bütçeler, ahlaklı bütçeler, nitelikli bütçeler yönettik hem de uygulamada gerçekleşen bütçe noktasında da yine etkili bir bütçe yönetimi dönemi geçirdiğimizi ifade edebilirim."