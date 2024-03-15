İmamoğlu'ndan itiraf: Tek başıma hazırlayamam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında soruları yanıtladı.

Özdemir, İmamoğlu'na İstanbul'u depreme hazırlayıp hazırlayamadığını sordu.

İmamoğlu, bunu tek başına yapamayacağını dile getirirken 5 yıl önce ise tam tersi bir açıklamada bulunduğu ortaya çıktı.

"Arşiv unutmuyor"

Özdemir, bugünkü yayınında ise bu konuyu gündeme taşıdı.

Özdemir, İmamoğlu'nun 2019'daki kaydını hatırlatırken şu ifadeleri kullandı:

İmamoğlu 2019’da bir programda depremle ilgili bir şey söylemiş. Ben o programı seyretmedim bilerek de sormadım. Herkesin aklına gelebilecek bir soru sordum.

'Siz 5 yıl sonra İBB olarak İstanbul'u depreme hazırladınız mı?' 'Nasıl hazırlayayım ben bunu tek başıma yapamam ki' dedi. Arşive girdiğiniz zaman 5 yıl önce katıldığı bir programda ben 5 yılda hazırlayacağım demiş. Arşiv unutmuyor tabii.

"İmamoğlu'nu yorgun ve gergin buldum"

Özdemir ayrıca, İmamoğlu'nun gergin ve yorgun olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Özdemir, "Dün Ekrem İmamoğlu'nu biraz yorgun biraz da gergin gördüm. Biz siyasetçilerle ilk karşılaştığımızda bir oturup çay içip sohbet ediyoruz söyleşinin öncesinde ve sonrasında. Belki de Ekrem Bey'in tarzı budur. Belki de ilk kez karşılaştığımız içindir." dedi.