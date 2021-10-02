İmamoğlu’ndan İSPARK iddialarına yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Maçka Demokrasi Parkı'ndaki incelemesi sırasında gazetecilerin İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alındığı iddiasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, “Şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir durum yok. Netleşirse zaten paylaşırız. Yani özel bir husus yok. Bizimle çalışmak isteyen çok yönetici var. Bizimle gelip emeğini ortaya koyan var. Bazıları yorgun düşebilir, bazıları değişim isteyebilir. Bazılarını biz değiştirebiliriz. Bunların hepsi mümkün. Normal hayatta, profesyonel hayatta, kurumsal hayatta mümkün. Ama şu anda kamuoyu ile paylaşacağımız bir netleşmiş bir husus yok” dedi.

“MUHALEFET AÇISINDAN SAĞLIKLI BİR GELİŞME”

Şirketin zarar ettiğine ilişkin tartışmaların olduğu bir dönemde bu konunun gündeme gelmesi ile ilgili soru üzerine İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Denk düşebilir ama yani şirketin zarar etmesiyle ilgili hususun doğru olmadığını kamuoyuyla paylaştık.

* Yani geçmişte bu şirketleri çok kötü kullanan aklın, bugün bir ya da iki şirket üzerinden böyle bir polemik yaratma çabasını onlar adına iyileşme olarak görüyorum.

* En azından sağlıklı düşünmeye başladılar. Kendilerine geldiler. Daha önce 27-28 iştirakimizin nasıl çarçur edildiğini biz kamuoyuyla paylaştık. Soruşturmalar açıldı. Hâlâ açılanlar var.

* Konuşulan bir zararı dile getiren o siyasiler, geçmişte bu işin başındaki insanlardı.

* Sadece bir araziden elde ettikleri ya da elde edilmesine fırsat verdikleri kötü yönetim hatta kötü niyetli yönetim döneminde bugün konuştukları rakamın yaklaşık 15-20 misli bir arsada yapılan kötü niyetli yürütülen süreç oldu. Varsa bir eksiklik zaten bakıyoruz, ediyoruz, inceliyoruz.

İmamoğlu şirketlerin hem ulusal hem uluslararası kuruluşlar tarafından denetlendiğini belirterek bir iç denetim mekanizması kurduklarını da söyledi.

Konuya profesyonelce baktıklarını ifade eden İmamoğlu “Bu bağlamda gerçekten böylesi bir konuyu dile getirmelerini İstanbul’daki muhalefet üyeleri açısından sağlıklı bir gelişme iyileşme olarak görüyorum” dedi.

“KİM İZİNDE KİM DENİZDE BİLMİYORUM”

İmamoğlu “Genel müdür şu an yıllık izinde mi görevinin başında mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

* O kadar takip edemem ben. 30 tane genel müdürüm var. Kim yıllık izne çıkıyor, kim çıkmıyor? Yaklaşık 150'ye yakın üst düzey yöneticim var. Hangisi evde, hangisi hasta bilemem.

*Allah gecinden versin bir yakını vefat ettiğinde arıyorum. Ya da bir hasta ağır bir hasta olduğunda geçmiş olsun diyorum ama onun dışında kim izinde, kim denizde ben inanın bilmiyorum.

* Yani beni takip ettikleri kadar tatile gitti mi gitmedi mi diye ben genel müdürlerimi takip etmiyorum.