İmamoğlu'ndan canlı yayında yalan yanlış sözler!

Türkiye'de yerel seçimlere sayılı günler kala gündeme bomba gibi düşen CHP'de para sayma ifşasıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan skandal bir açıklama geldi.

'İL BİNASININ SATIN ALINMASI ÜZERİNE BİR GÖRÜNTÜ'

Ekrem İmamoğlu, söz konusu para sayma görüntüleriyle ilgili Habertürk'teki canlı yayında yaptığı açıklamada, "2019 yılında Cumhuriyet Halka Partisi İl binasının satın alınması üzerine bir görüntü" diyerek binayı satın alma işleminin nakit olarak yapıldığını ima etti.

Fakat ifşa olan ve soruşturma başlatılan görüntülerle ilgili CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, 30 milyon civarında bir bedelle satın alınan CHP İl Binasının banka transferi yoluyla alındığını açıklamıştı.

CHP'NİN ESKİ AVUKATI PARALARIN BANKA HESABINDAN GÖNDERİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Çiçek açıklamasında, "25 milyon banka hesabından İstanbul İl Başkanlığı'na bu mülkün alınması hususunda gönderilmiş. Genel Merkez de sonucunda tapuyu almıştır." demişti.

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, evlilk desteğiyle ilgili verdiği seçim vaadini de hatırlamadığını söyledi.