İmamoğlu'ndan açık çağrı: CHP'de lider değişmeli!

CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan "değişim" tartışmalarında hararet giderek yükseliyor.

Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dün CHP'den ihraç edilmesinin ardından İBB Başkanı İmamoğlu'ndan önemli bir çıkış geldi.

İmamoğlu, CHP'de değişim için kurduğu internet sitesine yapılan yorum ve önerilerin sonuçlarını paylaştı. İmamoğlu'nun paylaştığı sonuçlara göre, CHP tabanı lider ve yönetimin değişmesini istiyor.

İşte İmamoğlu'nun "değişim" tartışmalarını alevlendirecek o paylaşımı:

"Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor. Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor. Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor. Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor. İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor. Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor."