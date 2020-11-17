İmamoğlu'na “PKK ile kol kola olan HDP ile neden kol kolasınız?" diye soran Gezegen Mehmet ifade verdi

Radyocu Gezegen Mehmet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'zor sor'ular adlı Youtube programında, “PKK ile kol kola olan HDP ile neden kol kolasınız?” sorusunu sorduğu için HDP tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Gezegen Mehmet, bugün ifade verdiğini açıklayarak şikayet gerekçesini açıkladı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Gezegen Mehmet, "HDP, benimle ilgili suç duyurusunda bulunduğu için az önce ifade verdim. Gerekçesi ise çok ilginç..Sn. İmamoğluna, sorduğum; “PKK ile kol kola olan HDP ile neden kol kolasınız?” sorumdan dolayı... Bu sorumun hiç bir yerinde oy veren seçmene yönelik bir suçlamam söz konusu değil." ifadelerini kullanarak bir de video paylaştı.