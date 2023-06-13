İmamoğlu'na "ihaleye fesat" davası!

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili "ihaleye fesat karıştırma" suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yapılan bir inceleme ile başlayan süreç bugün davaya dönüştü.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Büyükçekmece savcılığınca hazırlanan iddianamede, kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi.