İmamoğlu'na İBB kasasından lojman kıyağı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi için köşke çevirdiği Rumeli Hisarı'ndaki tarihi yapının restorasyonu için 20 milyon TL'den fazla harcadığı ortaya çıktı.

Durum, Sarıyer’den İBB Meclis Üyesi olan Hüseyin Çoşgun’un verdiği soru önergesiyle ortaya çıktı.

Coşgun’un önergesine başkanlık makamı adına cevap gönderen Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı köşkün, 20 milyon 39 bin 962 TL’ye restore edildiğini bildirdi.