İmamoğlu'na HDP vetosu!

CHP yönetiminin hamleleri sonrası genel başkanlık yolu tıkanan İmamoğlu, İBB Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Son olarak bugün bir basın açıklaması yapan Ekrem İmamoğlu da verdiği mesajlarla genel başkanlığa aday olmayacağını açıkça belirtmiş oldu.

Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday olduğu duyuran İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür bu nedenle ben de kendimi İstanbul'a mühürlü kabul ediyorum. Sevgili yurttaşlarım İBB’yi hep birlikte korumalıyız. Şimdi İstanbul’u tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Bu büyük başarı için beraber hareket etmeliyiz. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım."

HDP'den veto

Gazete Duvar'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, yaklaşan yerel seçimlerde adaylığını açıklayan İmamoğlu’na destek verip vermeyecekleri yönündeki soruyu yanıtladı.

"Bir suda bir defa yıkanılır"

HDP'nin geçen seçimden ders alması gerektiğini belirten Türkmen, "Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; ‘Bir suda bir defa yıkanılır ve bizim için önemli olan HDP’nin politik çizgisini büyütmek." ifadelerini kullandı.