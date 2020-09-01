İmamoğlu yeni kanalını İstanbullulara mı kurduruyor?

Eski siyasetçi Cavit Çağlar'ın 2019 yılında kapattığı Olay TV, İstanbul'da yeniden yayın hayatına başlayacak. Süleyman Sarılar liderliğinde; Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, gibi isimleri kadrosuna katan Olay TV'nin perde arkasıdaki yeni sahibinin Ekrem İmamoğlu olduğu konuşulurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir adım geldi. İBB'nin açtığı yeni ihalede, bir televizyon kanalının ihtiyacı olacak tüm teknik malzeme ve hizmetlerin yer aldığı görüldü.

Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu ve yıllarca Bursa'da yayın yapan yerel televizyon kanalı Olay TV kısa süre önce satılarak, yeni patronajın kararı ile merkezini İstanbul'a taşıdı.

Sol medyada yer alan iddialara göre, perde arkasındaki patronunun CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu belirtilen Olay TV, 1 Ekim'de izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kanal D'nin eski Haber Koordinatörü olan İBB'nin Basın Koordinatörü ünlü gazeteci Süleyman Sarılar'ın yöneteceği Olay TV'nin danışmanlığını ise NTV'nin kurucusu Nuri Çolakoğlu yapacak.

'NEREDE KALMIŞTIK'

Bugün, Kağıthane'de modern bir binada yayın yapacak Olay TV'nin haber merkezinin koridorundan bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Sarılar, fotoğrafa 'Nerede kalmıştık' notunu düştü.

NEVŞİN MENGÜ DE KADRODA

Ankara Temsilciliği için Özlem Akarsu Çelik ile el sıkışan kanal, son olarak Nevşin Mengü'yü de kadrosuna kattı. Diğer yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kanal ile kendisi arasında kurulan ilişkiyi şimdiye kadar yalanlamaması da dikkat çekti.

SIR İBB İHALESİNDE Mİ GİZLİ?

İBB'nin çıktığı son ihale ise söylentilerin doğru olduğu yönündeki görüşleri bir kat daha güçlendirdi.

İBB Reklam Yönetimi Müdürlüğü tarafından verilen ihalenin şartnamesinde bir televizyon kanalının ihtiyacı olacak tüm teknik malzeme ve hizmetlerin yer aldığı görüldü.

Haber içerik yazılımı, yazılımın barındığı sunucu ve yayın arşivleme donanımlarının yer aldığı 'İçerik Odası' ile ilgili detayların yer aldığı şartnamede istenen malzemeler şöyle sıralandı: