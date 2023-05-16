İmamoğlu ve Yavaş'tan ikinci tur ile ilgili ortak paylaşım!

mamoğlu ve Yavaş, resmi Twitter hesapları üzerinden eş zamanlı bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu ve Yavaş, paylaşımlarında Kılıçdaroğlu ile beraber oldukları bir fotoğrafı paylaşarak, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün Ankara'da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandılar.