‘İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına fren’

Acet, yazısında Ekrem İmamoğlu’nun aday olmayı çok istediği, buna göre strateji geliştirdiğini, Mansur Yavaş’ın ise, ‘erken hamle’ yapmaktan özenle kaçındığını belirtirken bu iki ismin adaylığına Kılıçdaroğlu’nun sıcak bakmadığını yazdı.

Acet yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ YA DA İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Muhalefet ortak bir adayla mı seçimlere girecek?

Üçüncü bir ittifakın yolu açılacak mı?

Çok adayla seçimlere gidilip, seçimlerin ikinci tura kalması, devamında da ikinci

tura kalan aday etrafında birleşme senaryosu üzerinde mi mutabık kalınacak?

Hepsinden önemlisi, bu isim ya da isimler kim/kimler olacak?

‘Çok aktörlü, çok faktörlü’ süreç derken, kastımız bu soruların içinde kendini

buluyor.

CHP Genel Başkanı sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu, vereceği kararlar, yürüteceği

inisiyatierle, muhalefet cephesinin en önemli aktörleri arasında yer alıyor.

CHP, AK Parti’den sonra en fazla oy alan ikinci parti olduğu için, Kılıçdaroğlu’nun

yaklaşımı yukarıdaki soruların cevaplarını bulma anlamında önemli olacak.

Kendisi aday olur mu?

Sorulan sorulara verdiği cevaplara bakılırsa, Kılıçdaroğlu bu seçeneği açıkta tutuyor.

Ancak önceki seçimlerde sergilediği tutuma bakılacak olursa, cumhurbaşkanı adayı olması ihtimal dahilinde değil.

Peki, muhalefetin ortak aday belirleme arayışlarında kilit rol üstleneceği bilinmekte olan CHP lideri, muhtemel diğer adaylarla ilgili neler düşünüyor?

Muhtemel diğer adaylar derken, son seçimde CHP adayları olarak sandıktan zaferle çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile, Ankara

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isimleri mesela.

İmamoğlu’nun aday olmayı çok istediği, buna göre strateji geliştirdiği, zaman

zaman da örtülü ataklarla ismini konuşturmayı başardığı kesin.

Duyduğumuza göre, katıldığı televizyon programlarında konuşulacak konular

üzerinde çalışılırken, birlikte çalıştığı isimler, cumhurbaşkanı adayı olup

olmayacağı yönünde sorular sorulmasını, programa katılan gazetecilerden

özellikle rica ediyorlarmış.

İmamoğlu’nun potansiyel rakibi Mansur Yavaş ise, ‘erken hamle’ yapmaktan

özenle kaçınıyor.

Televizyonlara daha az çıkıyor, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorulara daha

gönülsüz bir eda ile cevaplar veriyor.

Peki, her iki ismin de adaylığı konusunda karar verme yetkisini elinde tutan isim,

yani Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığı konusunda ne düşünüyor?

“İKİSİ DE OLMAZ. ADAY OLURLARSA İSTANBUL VE ANKARA AK PARTİ’NİN ELİNE GEÇER”

Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki yaklaşımını ilk ağızdan dinleyen bir arkadaşımın

aktardığı kulis bilgisine göre, Kemal Bey, her iki ismin de aday olmasına soğuk

bakıyor.

Gerekçe:

İmamoğlu aday olursa İstanbul, Yavaş aday olursa Ankara AK Parti’nin eline geçer.

Kılıçdaroğlu bu görüşlerini gizleme gereği duymadan, özel sohbetlerde dile

getiriyor.

Bu gerekçeyle iki ismin de aday olmasına karşı olduğunu ifade ediyor.Hatta

2018’de Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in adaylığı söz konusu

olduğunda, aynı gerekçeyle bundan vazgeçildiğini de söylüyormuş.

İstanbul ve Ankara’da belediye meclislerinde çoğunluk AK Parti’nin elinde olduğu

için, mevcut başkanlardan birinin aday olması halinde Büyükşehir Belediye

Başkanlığı koltuğuna AK Partili bir isim oturacak.

CHP liderinin “Belediye AK Parti’ye geçer” derken dertlendiği mesele bu.

Haksız da sayılmaz.

Buradan bakılınca, Kılıçdaroğlu’nun her iki ismin de aday olmasına böyle bir

sebeple karşı çıkmasının makul bir gerekçe olduğu düşünülebilir.

Ancak zihinlerde asılı kalan bir soru daha var.

Acaba Kemal Bey, gerçekten de böyle bir riski almak istemediği için mi

İmamoğlu’nun, Yavaş’ın adaylığına karşı çıkıyor?

Yoksa illa ki CHP dışından bir aday üzerinde uzlaşma sağlanmalı görüşünde

olduğu için, bu durumu bir koz olarak mı kullanıyor?

Acaba hangisi?