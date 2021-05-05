‘İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına fren’
Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “ittifak isterse aday olurum demesi üzerine bir yazı kalem aldı.
Acet, yazısında Ekrem İmamoğlu’nun aday olmayı çok istediği, buna göre strateji geliştirdiğini, Mansur Yavaş’ın ise, ‘erken hamle’ yapmaktan özenle kaçındığını belirtirken bu iki ismin adaylığına Kılıçdaroğlu’nun sıcak bakmadığını yazdı.
Acet yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:
KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ YA DA İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?
Muhalefet ortak bir adayla mı seçimlere girecek?
Üçüncü bir ittifakın yolu açılacak mı?
Çok adayla seçimlere gidilip, seçimlerin ikinci tura kalması, devamında da ikinci
tura kalan aday etrafında birleşme senaryosu üzerinde mi mutabık kalınacak?
Hepsinden önemlisi, bu isim ya da isimler kim/kimler olacak?
‘Çok aktörlü, çok faktörlü’ süreç derken, kastımız bu soruların içinde kendini
buluyor.
CHP Genel Başkanı sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu, vereceği kararlar, yürüteceği
inisiyatierle, muhalefet cephesinin en önemli aktörleri arasında yer alıyor.
CHP, AK Parti’den sonra en fazla oy alan ikinci parti olduğu için, Kılıçdaroğlu’nun
yaklaşımı yukarıdaki soruların cevaplarını bulma anlamında önemli olacak.
Kendisi aday olur mu?
Sorulan sorulara verdiği cevaplara bakılırsa, Kılıçdaroğlu bu seçeneği açıkta tutuyor.
Ancak önceki seçimlerde sergilediği tutuma bakılacak olursa, cumhurbaşkanı adayı olması ihtimal dahilinde değil.
Peki, muhalefetin ortak aday belirleme arayışlarında kilit rol üstleneceği bilinmekte olan CHP lideri, muhtemel diğer adaylarla ilgili neler düşünüyor?
Muhtemel diğer adaylar derken, son seçimde CHP adayları olarak sandıktan zaferle çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isimleri mesela.
İmamoğlu’nun aday olmayı çok istediği, buna göre strateji geliştirdiği, zaman
zaman da örtülü ataklarla ismini konuşturmayı başardığı kesin.
Duyduğumuza göre, katıldığı televizyon programlarında konuşulacak konular
üzerinde çalışılırken, birlikte çalıştığı isimler, cumhurbaşkanı adayı olup
olmayacağı yönünde sorular sorulmasını, programa katılan gazetecilerden
özellikle rica ediyorlarmış.
İmamoğlu’nun potansiyel rakibi Mansur Yavaş ise, ‘erken hamle’ yapmaktan
özenle kaçınıyor.
Televizyonlara daha az çıkıyor, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorulara daha
gönülsüz bir eda ile cevaplar veriyor.
Peki, her iki ismin de adaylığı konusunda karar verme yetkisini elinde tutan isim,
yani Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığı konusunda ne düşünüyor?
“İKİSİ DE OLMAZ. ADAY OLURLARSA İSTANBUL VE ANKARA AK PARTİ’NİN ELİNE GEÇER”
Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki yaklaşımını ilk ağızdan dinleyen bir arkadaşımın
aktardığı kulis bilgisine göre, Kemal Bey, her iki ismin de aday olmasına soğuk
bakıyor.
Gerekçe:
İmamoğlu aday olursa İstanbul, Yavaş aday olursa Ankara AK Parti’nin eline geçer.
Kılıçdaroğlu bu görüşlerini gizleme gereği duymadan, özel sohbetlerde dile
getiriyor.
Bu gerekçeyle iki ismin de aday olmasına karşı olduğunu ifade ediyor.Hatta
2018’de Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in adaylığı söz konusu
olduğunda, aynı gerekçeyle bundan vazgeçildiğini de söylüyormuş.
İstanbul ve Ankara’da belediye meclislerinde çoğunluk AK Parti’nin elinde olduğu
için, mevcut başkanlardan birinin aday olması halinde Büyükşehir Belediye
Başkanlığı koltuğuna AK Partili bir isim oturacak.
CHP liderinin “Belediye AK Parti’ye geçer” derken dertlendiği mesele bu.
Haksız da sayılmaz.
Buradan bakılınca, Kılıçdaroğlu’nun her iki ismin de aday olmasına böyle bir
sebeple karşı çıkmasının makul bir gerekçe olduğu düşünülebilir.
Ancak zihinlerde asılı kalan bir soru daha var.
Acaba Kemal Bey, gerçekten de böyle bir riski almak istemediği için mi
İmamoğlu’nun, Yavaş’ın adaylığına karşı çıkıyor?
Yoksa illa ki CHP dışından bir aday üzerinde uzlaşma sağlanmalı görüşünde
olduğu için, bu durumu bir koz olarak mı kullanıyor?
Acaba hangisi?
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