İmamoğlu projeleri tek tek durduruyor

Göreve geldiği günden beri neredeyse tamamı AK Parti döneminde başlayan ve özellikle AK Partili ilçelerdeki bütün hizmetleri durduran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli bahaneler sunarak ve ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek yarım bıraktığı projeler için Hükümet ve Bakanlık devreye girmek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden beri '16 milyon vatandaşı kucaklayacağını' söyleyen Ekrem İmamoğlu, çeşitli bahaneler öne sürerek yapımı başlamış projelerin tamamlanmasını engellemeye ilk olarak koltuktaki 5'inci ayında Haliç'teki arıtma tesisi projesinin 'temel atmama töreni' adıyla düzenlediği skandal etkinlikle iptal ettiğini duyurmakla başladı. Ekrem İmamoğlu İstanbul için hayatı kolaylaştıracak projeleri tek tek iptal etmeye devam ediyor.

BAKANLIK DEVREYE GİRİYOR

AK Partili belediyelerdeki projeleri özellikle iptal etmeye başlayan İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak metro hattının yapımını da engellemişti ancak Bakanlık devreye girerek projenin ilk etabını hizmete açtı.

Özellikle pandemi döneminde faaliyete geçmesi büyük önem taşıyan hastanenin yollarının yapılmaması büyük tepkilere neden olmuştu.

İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ METROSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını durdurduğu bir diğer proje ise İkitelli Şehir Hastanesi metrosu ve karayolu oldu. Yapımı bittiğinde 100 bin kişiye hizmet verecek projenin durdurulmasına tepki gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın Müşaviri Turan Özyanık, Twitter paylaşımında, Sağlık Kent Metro İstasyonu'nun hastane içerisinde bulunduğunu, hastanenin açılabilmesi için inşaatın bitirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Mevcut imalatlar yerel seçim öncesinde yapıldı. Yerel seçimden sonra ihalesi, ödeneği ve müteahhidi olan çalışmalar durdurulmuştur." ifadelerini kullanmıştı.

EMİRLER MESCİDİ'NİN BULUNDUĞU ALANA HEYKEL DİKİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu; Sirkeci'de bulunan Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise projesinin bile çizildiği mescidin bulunduğu alana heykel dikti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, heykelin kaldırılması için başvuruda bulunuldu.

İMAMOĞLU YAPMAYINCA ERDOĞAN DURUMA EL KOYDU

Haber 7'nin haberine göre, İstanbul'un su ihtiyacını 2071 yılına kadar karşılayacağı belirtilen Melen Barajının zemininde oluşan çatlaklarla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan bakanlarla bir araya gelerek duruma el koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı Melen konusunda atılacak adımlar için düğmeye bastı.

SOSYAL YAŞAM ALANI PROJESİNİ DURDURDU

İBB, daha sonra Esenler Belediyesi'nin 2018 yılında İBB ile ortak başlatılan sosyal yaşam alanı projesi durdurdu. İçerisinde caminin de yer alacağı projenin durdurulmasına mahalle sakinleri tepki göstermişti. İnşaatı 2018 yılı mayıs ayında başlatılan ve 3 bölümden oluşan yaklaşık 10 milyon değerindeki projede, kadınlara yönelik spor alanı, derslikler, 7 hekimden oluşacak olan Aile Sağlığı Merkezi ve cami yer alıyordu. Projenin Mayıs 2020'de tamamlanması hedefleniyordu.

İMAMOĞLU'NUN DURDURDUĞU DİĞER PROJELER

İBB'nin 2020 yılı bütçe kitapçığına göre Esenler'de yapımı devam eden 'Esenler Meydan Otoparkı' ve Bağcılar'daki meydan düzenlenmesi ve otopark yapımı da durduruldu.

Üsküdar sahil düzenlemesi ve otopark yapım işi, Ümraniye trafiğini rahatlatacak Levazım Tüneli ve meydan düzenlemesi ile otopark işi de durduruldu.

Tuzla ve Pendik'teki sahil yolu otoparkı yapım işi de engellendi.