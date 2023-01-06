İmamoğlu: Milletin seçtiğini ancak millet değiştirir

İBB tarafından yapımı tamamlanan 14.5 kilometrelik, 13 istasyondan oluşan Dudullu-Bostancı metro hattının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

"Sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın en büyük şehrini yöneten belediye başkanlarının mutlaka geçmek zorunda olduğu bir sınav vardır. O sınavı geçmezlerse tüm dersleri verseler de sınıfta kalırlar. İBB'nin en önemli sınavı metro sınavıdır. Metro medeniyetin başat seviyesidir. Birçok önde gelen kent, İstanbul'u bu yarışta geride bıraktı. O nedenle göreve gelir gelmez metro yapmayı İstanbul için bir onur meselesi haline getirdik. Ne dünyadan ne Avrupa'dan bu konuda geri kalamazdık, o nedenle görevde kaldığımız sürenin yarısını metroya ayırdık.

İşte bu yalın yetkiyi sindiremez milletin seçtiğin kişi olarak millete efendilik yapmaya kalkarsan işte o zaman ne olur biliyor musun? İstanbul’un bu halis yönetimine el koymak adına her türlü kumpas yapmaya kalkarsınız. Yaratmak istedikleri tam bir demokrasi krizidir."