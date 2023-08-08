İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu aradı: Cebinizi aradım ama açmadınız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'ye gitti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu'nu arayan İmamoğlu, "Sizden habersiz Tunceli'ye gittim. Cebinizi aradım cevap vermediniz. Ben de evden aradım." ifadelerini kullandı.
Başkanlık döneminin büyük bir bölümünü İstanbul dışında geçiren İmamoğlu bu kez de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'ye gitti.
Eşi Dilek İmamoğlu ile Tunceli'yi gezen Ekrem İmamoğlu, ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek kısa bir açıklama yaptı.
İmamoğlu, basın mensuplarının yanında Kılıçdaroğlu'nu arayarak, "Sizden habersiz Tunceli'ye geldim. Cebinizi aradım ama cevap vermediniz. Ben de evden aradım" ifadelerini kullandı.
Yorumlar