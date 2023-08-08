İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu aradı: Cebinizi aradım ama açmadınız

Başkanlık döneminin büyük bir bölümünü İstanbul dışında geçiren İmamoğlu bu kez de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'ye gitti.

Eşi Dilek İmamoğlu ile Tunceli'yi gezen Ekrem İmamoğlu, ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek kısa bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, basın mensuplarının yanında Kılıçdaroğlu'nu arayarak, "Sizden habersiz Tunceli'ye geldim. Cebinizi aradım ama cevap vermediniz. Ben de evden aradım" ifadelerini kullandı.