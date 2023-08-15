İmamoğlu, İBB adaylığını açıkladı!

28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bayrak açan İmamoğlu, CHP içinde "değişim" hareketini başlattı.

Gizli toplantı skandalı ile deşifre olan "değişim" hareketi üyeleri, CHP Genel Merkezi'nin hamleleri sonrası bir bir Kılıçdaroğlu'na bağlılıklarını dile getirmeye başlamışlardı.

Son olarak bugün bir basın açıklaması yapan Ekrem İmamoğlu da verdiği mesajlarla genel başkanlığa aday olmayacağını açıkça belirtmiş oldu.

Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday olduğu duyuran İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür bu nedenle ben de kendimi İstanbul'a mühürlü kabul ediyorum. Sevgili yurttaşlarım İBB’yi hep birlikte korumalıyız. Şimdi İstanbul’u tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Bu büyük başarı için beraber hareket etmeliyiz. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım."