İmamoğlu 'gerilla annesine' kucak açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Sahnede Bir Hayat’ etkinliği ile 40 yılı aşkın süredir sahnede olan tiyatrocuları izleyicilerle buluşturacak. Sahne alacak isimlerin arasında "Gerilla annesini oynamak istiyorum" sözleriyle uzun süre tartışılan Füsun Demirel'in de yer alması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde her akşam 40 yılı aşkın süredir sahnede olan tiyatrocuları ‘Sahnede Bir Hayat’ etkinliği ile tiyatroseverlerle buluşturacak.

14 oyunun sahneleneceği açık hava tiyatrosunda Nevra Serezli, Haldun Dormen,

Genco Erkal, Füsun Demirel, Altan Erkekli, Nedim Saban, Melek Baykal, Suna

Keskin, Ali Poyrazoğlu, Rutkay Aziz, Erdal Özyağcılar, Nilgün Belgün, Attilla Olgaç,

Yılmaz Gruda, Dilek Türker, Oya Başar gibi isimler yer alacak.

"GERİLLA ANNESİNİ OYNAMAK İSTİYORUM" DİYEN DEMİREL DE SAHNE ALACAK

12 Ekim tarihinde ise "Gerilla annesini oynamak istiyorum" diyen ve gençken dağa çıkmak istediğini söyleyerek büyük tepki toplayan oyuncu Füsun Demirel'in 'Şişman Güzeldir' isimli oyunu sahnelenecek.

"İYİ DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Rol aldığı diziden kovulması ve pek çok kesimden aldığı tepki sonrası yeni bir açıklama yapan Demirel, kendisine kimsenin iş vermediğini bu yüzden iyi durumda olmadığını söylemişti.