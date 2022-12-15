İmamoğlu davasında savcılık, istinafa gidecek!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada savcılık, mahkemeye "süre tutum dilekçesi" verdi. Başsavcılık, usül ve yasaya aykırı hususları içermesi sebebiyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceğini belirtti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'na verilen cezada gerekçeli karar açıklanana kadar istinaf başvuru süresinin korunması istemiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.
Ekrem İmamoğlu'na, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.
Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına da hükmetmişti.
USÜL VE YASAYA AYKIRILIK BAŞVURUSU
Başsavcılık, kararı veren İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede usül ve yasaya aykırı hususları içermesi sebebiyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceğini belirtti. Gerekçeli kararın hazırlanmasının ardından Başsavcılığın istinaf yoluna başvurup başvurmayacağı netlik kazanacak.
Yorumlar