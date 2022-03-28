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İllere göre Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 12-18 Mart arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık yeni Kovid-19 vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 12-18 Mart arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık yeni Covid-19 vaka sayısını açıkladı.

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İllere göre Kovid-19 vaka sayısı açıklandı