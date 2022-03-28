İllere göre Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 12-18 Mart arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık yeni Kovid-19 vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 12-18 Mart arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık yeni Covid-19 vaka sayısını açıkladı.
12-18 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/K5dXNpcjlA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 28, 2022
Yorumlar