İllere göre koronavirüs haritası belli oldu

Koronavirüs vaka sayısı haritası illere göre paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım tarihleri arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını duyurdu. Haritada, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu. Osmaniye ise 600,85 vaka yoğunluğu ile en çok vaka görülen il olarak belirlendi. Geçtiğimiz haftaya göre bazı illerde yaşanan artış dikkat çekti.