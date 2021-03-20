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İllere göre haftalık vaka sayısı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." dedi.

Haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

En çok artış Karadeniz'de

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller oldu.

Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa ise 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller oldu.

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