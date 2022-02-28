İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanlığı'nın 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1142,95, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat haftalık vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.
12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/HQoC9eqUx4— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022
Bakan Koca, 12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı. Buna göre, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin oldu.
Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız. pic.twitter.com/iwd98hYVpN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 27, 2022
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