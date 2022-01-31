İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Megakentlerde son durum

Verilere göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1245,73, Ankara'da 725,62 ve İzmir'de 729,81 oldu.

15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise, Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt oldu.

Koca, yerli aşı çağrısını yineledi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli aşı Turkovac için bir kez daha çağrıda bulundu. Koca, "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Aşı tercihinde benim tercihim Turkovac diye yüksek sesle söyleyin." ifadelerine yer verdi.