İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Öte yandan Marmara Bölgesi'nde ise vaka patlaması yaşanıyor, İstanbul'un hemen yanı başında bulunan Kocaeli'de vaka yoğunluğu İstanbul'u geçerek her 100 bin kişide 256,60; Tekirdağ 351,32; Edirne 306,80 Kırklareli ise ülke genelinde en çok ikinci vakanın görüldüğü il olarak 445,63 olarak kayda geçti.

11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan.