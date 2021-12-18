İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık'ta illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, illerdeki, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayısının insidans haritasından öğrenilebileceğini söyledi.

Her 100 bin kişide en fazla vaka görülen ilk 3 il; Kırklareli, Çanakkale, Ordu olurken, her 100 bin kişide en az vaka görülen iller ise Van, Hakkari ve Bitlis oldu.

Vaka yoğunluğu en çok artan iller

Bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu en çok artan 9 il ise şunlar oldu:

Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta.