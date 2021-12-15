AjansHaber.com.tr Gündem Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide en çok vaka artışı; Osmaniye, Adana ve Mersin'de oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 27 Kasım-3 Aralık'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 269,58 ve Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane oldu.

Bu illerde vaka oranları Çanakkale'de 472,53, Kırklareli'nde 456,13, Edirne'de 278,59, Tekirdağ'da 336,43, Eskişehir'de 335,72, Artvin'de 186,43, Sinop'ta 302,60, Denizli'de 249,78, Giresun'da 298,63 ve Gümüşhane'de 213,83 olarak kayıtlara geçti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi
Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti!
Uzaya giden milyarder Maezawa röportaj verdi
Önder'den asgari ücret açıklaması
HDP İstanbul Kongresi'nde 'Öcalan' sloganları
Yeni barodan ilk icraat: X-Ray dönemi bitti
Asgari ücrette düğüm çözülüyor,